喬治艾娃19日在摩洛哥舉行的非洲央行會議表示，CBDC不應該是各自為營的國家提案。為了提升交易的效率和公平性，我們需要一個連接各國的系統，也就是互通性（interoperability）。因此IMF正在推動全球CBDC平台的概念。

此外，一同與會的IMF貨幣與資本市場部門主管阿德里安（Tobias Adrian）亦指出，CBDC平台能提高效率和安全性，又能讓各國進行法遵檢查和資本控管。

喬治艾娃指出，IMF希望各國央行支持共同的數位貨幣監管架構，以實現全球互通性。如果未能就共同平台達成共識，將會產生真空，很可能被加密貨幣填補。CBDC是由央行控制的數位貨幣，而加密貨幣則是去中心化。

喬治艾娃表示，全球已有114個央行位在開發CBDC的某些階段，其中大約有10個已經抵達終點。如果各國開發CBDC只為了國內使用，將無法發揮CBDC平台的效用。

喬治艾娃表示，CBDC亦能協助推動金融普惠（financial inclusion），並讓匯款成本更低。目前國際匯款成本平均達6.3％，每年合計達440億美元。

喬治艾娃亦強調，CBDC應該以資產為擔保，若加密貨幣有資產擔保，則可視為投資機會，不然只能算是投機。

阿德里安表示，一個全球性的CBDC平台能降低付款成本，這項願景與加密貨幣的去中心化金融系統大相逕庭。

阿德里安表示，IMF的藍圖是開發新類別的平台，能夠加強和促進跨國付款以及國內金融市場的互通性、效率和安全。跨國付款系統不透明、效率低和成本高的缺點，源自於基礎建設限制。

對此喬治艾娃透露，IMF致力開發全球基建，以便讓不同的CBDC能夠相互操作。