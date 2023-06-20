外媒引述消息人士表示，東南亞叫車服務業者Grab打算進行疫情爆發以來最大規模裁員，最快將於本周宣布精簡人事計畫。Grab本次裁員幅度可能超過2020年的水準，當時因為疫情衝擊業務，該公司削減5％的人力，約360名員工。