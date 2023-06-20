叫車服務業者Grab有意大裁員 恐減5％人力 22:342023/06/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒引述消息人士表示，東南亞叫車服務業者Grab打算進行疫情爆發以來最大規模裁員，最快將於本周宣布精簡人事計畫。Grab本次裁員幅度可能超過2020年的水準，當時因為疫情衝擊業務，該公司削減5％的人力，約360名員工。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兒童托育服務法草案公聽會 托嬰業者怒批罰太重 大陸下單連跌14個月史上第二長 台灣外銷訂單5月再減17％ 兩岸新媒體創享論壇 清明上河圖首次「合體」 #Grab #叫車服務 #裁員 #大裁員 #外媒 也許您會感興趣 推薦閱讀 旺旺中時金融服務評鑑大賞 中國信託成最大贏家 18:492023/06/20 財經 想靠168斷食法減肥！35歲男犯1大忌 超慘下場曝光 13:332023/06/20 生活 歐洲央行官員對9月升息看法分歧 07:172023/06/20 財經 《魷魚遊戲2》公開卡司遭抗議「無女演員」 官方語待保留回應了 20:202023/06/20 娛樂 國泰金控創新金融發揮綜效 金融服務評鑑大賞全壘打 16:012023/06/20 財經 買BMW剛滿月全毀！台中議員國道遇5連撞 夾心慘狀曝光 13:132023/06/20 社會 五星級健身房傳「惡性倒閉」 主管全失聯 會員崩潰：剛續約3年 18:162023/06/20 生活 清潔隊員撿到包「開口笑」 失主賣菜嬤報警也笑了 12:202023/06/20 社會 不甩警鈴大作！嘉義校車硬闖平交道 柵欄砸中車身 16:072023/06/20 社會 高齡者、身障者「行的正義」 盼「愛接送」明年正式上路 12:322023/06/20 生活 用地不符！嘉市湖美夜市遭停業 市府急採「1措施」阻變相營業 14:232023/06/20 生活 男邊騎車邊玩電擊棒閃光滋滋響 警攔下又查獲毒品慘了 13:342023/06/20 社會 7／1起大陸鐵路實行新列車運行圖 廣深港高鐵運能擴大 12:572023/06/20 兩岸 嘉縣去年國慶焰火爆官員代訂房招待外賓「廠商買單」 政風移送司法調查 17:052023/06/20 社會 布林肯訪中影片天不藍 外媒挨批醜化中國官媒沒事 16:402023/06/20 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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