國內老字號旅行社，各有地區旅遊專精，也可代訂機票、飯店住宿，提供一站購足的便利性。至燦星、東南、山富旅遊網站，以LINE Pay綁定「快點卡」消費，6月16日至7月15日前，單筆滿20,000元享LINE POINTS 4％回饋，每LINE Pay帳號最高可拿1,000點，再加上LINE Bank「快點卡」一般消費0.5％回饋，合計最高享4.5％，周五到周日權益切換至「快點隨手Pay」付款滿千，還能再拿50點。
另，針對喜愛四處探險的民眾，9月30日前，每周三以快點卡於KKday APP或KKday網站購買日韓旅遊商品，單筆消費滿1,000元並輸入當月指定優惠活動碼，即可享有9折優惠，最高折抵200元。
LINE Bank快點卡現正祭出「快點隨手Pay」優惠，除一般消費基本回饋0.5％且回饋無上限以外，周五至周日每日10時至24時，擇一使用LINE Pay或街口支付綁定付款，享單筆滿千送LINE POINTS 50點。用戶可至LINE Bank服務當中的「我的卡片」，點選「卡片優惠」，即可切換權益至「快點隨手Pay」享受回饋。
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