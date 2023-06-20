民進黨總統參選人、副總統賴清德今( 20 日)拋出補助私大生「2.5萬元學費」，要縮短公、私立學費差距至少5成；教育部也證實明年實施。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯指出，所以民進黨政府就是想用私校補助政策，來拉起賴清德的年輕人支持度，但年輕人沒那麼好騙；她也點出，年輕人最在意的還是居住正義，能不能買得起房子。

徐巧芯今在政論節目《國民大會》表示，總統蔡英文能取得很多年輕人的支持，不太需要用這種「撒幣」的政策，只要舉辦社群之夜、跟年輕人座談就能取得支持，但賴清德完全不一樣。

徐巧芯也坦言，年輕人沒有這麼好騙，一定會想「錢從哪裡來」，民進黨執政7年多來，已經用很多特別預算花了很多錢，這些錢坦白說就是人民繳的稅金，是年輕人父母繳的稅、工作之後繳的稅。

徐巧芯強調，重點是學生畢業之後競爭力如何、薪資如何，買不買得起房子、房價如何。她也說，幾場總統參選人與大學生的座談會中，被問到最多的就是「居住正義」，最關心的就是買不買得起房子，但能不能買房是跟薪資、工作，還有房價是否在平穩的價格，跟學費沒有太大的關係。

徐巧芯認為，這麼多學校讓學生去讀之後，畢業出來找不到工作，學費還是用納稅人的錢出的，「大家會想說，為甚麼我繳的錢要拿去補助私校的學生」。徐指出，一旦補助下去，公私立大學的學費就差不多，某種程度上只補助到「私立大學」，因為私校不需要調降學費，但卻有一半的學費收入是來自於政府補助，對公立學校、對學生來說也都沒有甚麼幫助，學生真正在乎的是畢業之後的就業機會，跟國家是否有好的薪資條件。