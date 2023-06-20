桃園地檢署首度偵破2類電信業者勾結詐團案，聲押主嫌獲准，桃檢呼籲國家通訊傳播委員會（NCC）把關，NCC以新聞稿回應會要求業者落實KYC（客戶風險管理機制）。對此，台北地檢署檢察官林達在臉書抨擊NCC「真是笑死人」，等檢警破案才說要落實KYC，請問NCC平常在幹什麼？有網友回應林達「NCC只做一件事，就關掉中天啊」

桃園地檢署指揮警方偵破首起2類電信業者勾結詐團案，查出邱姓男子成立第2類電信公司，並與詐騙集團合作，提供詐騙集團門號使用。桃檢日前偵破謝姓詐騙集團後，抽絲剝繭查到邱男，以邱涉嫌重大聲押獲准。桃檢呼籲NCC參考個案，在前端謹慎把關。之後NCC發出新聞稿，表示會要求電信業者落實KYC。

北檢檢察官林達在個人臉書上發文，指「NCC真是笑死人了」！等到檢警查獲，集團陸續起訴，今天6月20日又有新一波聲押報導，才醒來說要去回收門號，停發門號，然後落實甚麼鬼。請問先前在做甚麼？查獲那麼久了以後有做甚麼？ 平常到底在幹甚麼？（3月就已經起訴第一批詐團，5月底就聲押海峽電信公司主嫌了耶。）這種新聞稿還敢發，我都不好意思看。

針對林達的發文，有網友回應林達NCC做過什麼事，「就只有關掉中天啊」。