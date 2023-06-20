近期媒體、娛樂圈性騷爭議連環爆，甚至延燒到財經界。一位女網友20日發文指控，多年前她開車送財經名嘴回家時，竟被酒後亂性強吻襲胸，並指明該名嘴就是阮慕驊。阮慕驊對此發聲明強調，這是莫須有的指控，已交由律師代為回應處理。但根據《CTWANT》取得阮與女方私下對話截圖，阮說出「那再一起吃飯好嗎？不喝酒了」、「向你賠罪」，似承認有酒後踰矩行為。而該女網友也曝光當年任職媒體的離譜後續處理。

「一位財經名嘴，下班的公司餐敘。」一位女網友發文提到，自己酒量差所以不喝酒，總監讓她負責開車送名嘴回家。名嘴在車上是否藉酒裝瘋，她不臆測。但名嘴對她做那些酒後亂性的事情倒是沒少，嘴巴硬親上來，伸手進來摸她胸，還約自己去他山上豪宅，說要看電影《蜘蛛人》。

《CTWANT》獨家取得女方私下對話，只見阮慕驊說：「那再一起吃飯好嗎？不喝酒了」、「向你賠罪」。（圖／讀者提供）

阮慕驊當晚在臉書發文回應表示，這是莫須有的指控，既然是不存在的事，他不會也無從回應，任何口水戰及媒體戰都很無謂。如果對方認為他有任何踰矩行為，敬請依法律途徑尋求救濟，他本人決不迴避。相對的，如果對他名譽產生損害，他也會保留法律追訴權。這件事已交由律師代為回應處理，自己不會再就這個事情表示意見，如果有任何問題，請洽詢他的法律顧問謝昆峯律師，「他會幫我表達立場。」

但根據《CTWANT》獨家取得阮慕驊與女方私下對話，只見阮慕驊私訊女方，女方回應：「阮大哥我很尊重您，昨天我就當您喝醉了。」而阮慕驊則說：「那再一起吃飯好嗎？不喝酒了」、「向你賠罪」，女方不回應後，阮慕驊隔日一早撥電話又掛斷，女方給了一張貼圖後，他再反問：「啥，一切有為（違）法？」女方表示，事發後還會在電台遇到阮，而只要遇見都會覺得自己很髒，「也許你根本忘記我，但我永遠記得你。」

而該女網友則又發文爆出故事後續：「故事的結論是，她當年任職媒體的總監說：電台一定會保護妳，會給妳一個公道，不然變成電台放任。實際上則是事情發生後，她自己過不去，離職。電台打電話到她上一間公司照會，還故意問新公司的人資，我精神狀況還好嗎？企圖想要把我誘導成一個瘋子，怕我講出來。」

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