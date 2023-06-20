紙風車劇團赴布達佩斯演出，正式開演前，在團長任建誠的帶領下，劇組人員雙手合十，向各路神明祈求演出順利成功。（李欣恬攝）

紙風車劇團近期赴匈牙利演出，已完成多場快閃交流活動，將迎來當地時間20日晚間的正式演出，團隊在布達佩斯的一周，難免遇上語言溝通、作業方式等狀況需排除，但都遇上當地好心人協助，順利化解。

劇場裡的一日午、晚兩餐便當，一向是行政人員的一大功課，在布達佩斯當地，便當外送服務並不像台灣一樣幾乎每一間都有，紙風車劇團的行政人員，最初原本打算自己騎著自行車，扛著劇組人員的數十個便當回劇場，便當店老闆見狀，直呼這是「不可能的任務，這樣便當裡的菜會打翻」，原本毫無外送的可能，但見到這名行政人員這麼拚命，老闆緊急協調能幫忙的朋友，為紙風車護送便當到劇場，讓大家都有熱騰騰的便當吃。

此外，在開演前的祭台拜拜，也是台灣劇場界不可少的工作，不論是在台灣或是在異地，團隊都會確實執行，紙風車也不例外，雖然沒辦法點香，在團長任建誠的帶領下，劇組人員雙手合十，向各路神明祈求演出順利成功，與此同時，還有能同時說匈牙利語和中文的朋友，協助將任建誠的祈禱詞翻譯成匈牙利語，展現了誠意和接地氣。

任建誠表示，劇場是一項很細的工作，雖然《哪吒鬧龍宮》已是演出很多次的作品，但每到一個地方，還是要順應舞台規格與環境做細部調整，在異地演出，也新增了匈牙利和英語字幕，舉凡燈光、投影片內容，雖然都事先製作完成，但實際到現場，仍需要細部調整。

《哪吒鬧龍宮》於1992年在歐洲首演，任建誠表示，隨著科技進步，劇場的表現手法也越來越多元，「近年的演出版本，加入了科技藝術，能讓故事呈現得更豐富，也更貼近這時代孩子們的溝通語言。」

在編導之一莊瓊如的帶領之下，演員們開始一幕一幕地整排，在匈牙利演出的版本，新增了許多橋段，像是海洋裡的垃圾對生態造成的危害、時下流行的永續議題等，都以幽默的手法呈現，部分字詞、句子也以匈牙利語呈現。

為了演出順利，劇組人員可說是卯足了全力，他們也在正式開演前也圍在一起為自己加油打氣，期許正式演出能帶給更多孩子們歡樂。