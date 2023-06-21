「韓國第一美女」金泰希為廣告模特出身，無可挑剔的五官跟迷倒眾生的笑容，被整形專家評為「百分之百沒整形的女演員」，2017年她嫁給韓流天王Rain(鄭智薰)，育有兩名寶貝女兒，之後將重心擺在家庭，減少作品產量，今年將以《有院子的家》回歸；近日她在IG分享出席發表會的現場照片，眼角明顯長出魚尾紋，卻絲毫無損女神風采，獲得讚聲不斷。

金泰希近日與林智妍合作亞馬遜自製劇《有院子的家》，飾演一名全職家庭主婦，卻因不時在家中聞到屍體味道而精神錯亂，挑戰與過往不同的戲路，18日，她在Instagram上傳多張發表會照片，以一身翻領黑色連身裙搭配尖頭高跟鞋現身會場，瞇起眼睛微笑時，即使眼角出現魚尾紋，狀態依然令人驚艷，完美詮釋優雅老去這句話。

畫面曝光後，粉絲留言大讚：「看起來好迷人！」、「43歲長這樣我服了」、「優雅又有氣質」、「我的女神怎麼這麼漂亮～」、「真是被美美狠到了」、「身材一直好好」、「當了2個媽之後，身材沒太大變化」、「不愧是金泰希。」

事實上，金泰希婚後較少拍戲，僅偶爾接拍廣告，上一部戲得追溯至2020年《哈囉掰掰！我的鬼媽媽》，然而她仍不時分享美照，可知私服以簡約、休閒穿搭為主，也偏好上淡妝，曾分享使用原相機留下與劇組演員的合照，帽子跟連帽外套選擇同一色系，內搭白色T恤，即使未經修飾之下，自然樣貌仍美到不可思議。