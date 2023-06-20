中企入股德國漢堡港的交易歷經兩年波折，塵埃落定。漢堡港口與物流股份公司（HHLA）當地時間19日發布聲明稱，在完成最終投資審查程序後，該公司與中遠海運港口有限公司（CSPL）就漢堡港「福地」（Tollerort）貨櫃碼頭（CTT）簽署了最終股權收購協定。

據協議，中遠海運港口有限公司將收購漢堡港「福地」貨櫃碼頭24.99％的少數股權，「福地」貨櫃碼頭將成為中遠海運集團（COSCO）處理亞洲和歐洲之間貨物運輸的首選靠泊碼頭。

聲明還稱，這項合作加強了漢堡作為北海和波羅的海地區物流中心的地位，還鞏固了德國的工業國家地位。

觀察者網報導，這項交易最終能夠達成實屬不易。2021年9月，漢堡港口與物流公司宣布，中遠海運港口將獲得漢堡港「福地」貨櫃碼頭35％的權益，作價為6500萬歐元。

但此後，德國政府內部對於該交易經歷了反復「拉鋸」。

漢堡港是德國最大海港，也是歐洲第三大海港，對德國經濟具有凸出的重要性，而中國是該港口最大的貿易夥伴。而中遠海運港口在全球37個港口投資了46個碼頭，共營運367個泊位。

有德媒曾描述，漢堡港將會是中遠在歐洲布局的「最後一個環節」。除了海上航線，漢堡也是「一帶一路」中歐陸運的一個重要節點。漢堡港官網介紹，2021年漢堡與中國逾25個目的地之間鐵路運輸量，較前一年強勢增長51％。

值得注意的是，目前正值大陸國務院總理李強訪問德國之際。

6月19日下午，李強在柏林同德國工商界代表座談交流時表示，中方理解各方都有自己的安全關切，重要的是如何合理界定和防範風險。如果處理不當，將風險擴大化，只會造成更多和更大的問題。

李強強調，企業對風險的感受最直接、最敏銳，知道如何規避和應對，應該把防風險的主導權還給企業。防風險和合作不是對立的，不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全。經濟全球化使世界經濟你中有我、我中有你，應該辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號。對於一些具體問題要具體分析，各方完全可以通過協商合作，共同防範應對。