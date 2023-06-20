近期Me Too運動燒到各領域，不少人出面發聲表示過去遭到性騷擾，演藝圈有許傑輝、宥勝、黃子佼等人遭到指控，口碑因此受到影響，近日一位抖音男神控炎亞綸未經同意拍攝性愛影片，對此炎亞綸發長文回應確實有過私密影片，但是在修手機時被外流，非本人流出：「願意當面道歉」。

炎亞綸今（20）日晚間發文：「在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己」，他提到和耀樂是很珍惜的感情，當時還幫對方找房子並付房租，但交往過程中也有爭吵，自認在感情中並不是完美無瑕，疏於溝通也疏忽很多事情，沒有好好處理分手。炎亞綸提到兩人分手後還是有聯絡，最近一次聯絡是在去年9月，對方請他幫忙宣傳，他也答應了。

炎亞綸表示2018年的週刊事件，讓他的私密影像在網上外流，這些並不是他主動外流，經過調查推測可能是修手機時被外流，他吐露心聲：「這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉濳的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。」對此炎亞綸直言「再次跟大家說一聲對不起，做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程。」他最後喊話對方，如果對方願意可以當面道歉，也願意陪對方走過一切傷痛並彌補。

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