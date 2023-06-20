KoBold近日在最新一輪募資中募得2億美元，使公司預估市值衝破10億美元。該公司表示募資所得將投入尚比亞銅礦開發計畫，及其他地區的鎳、鋰開發計畫，也將用來投資軟體及硬體研發。
參與最新一輪募資的金主除了比爾蓋茲的氣候科技創投公司Breakthrough Energy Ventures及Andreessen Horowitz之外，還包括美國投資管理公司普徠仕（T. Rowe Price）旗下創投事業、創投公司BOND、必和必拓（BHP）、挪威能源公司Equinor及日本三菱集團。
近日全球兩大投資熱潮分別是綠能科技與人工智慧（AI），而矽谷最新獨角獸新創企業KoBold Metals正好搭上這兩大熱潮，吸引比爾蓋茲及矽谷創投公司Andreessen Horowitz投資。
KoBold近日在最新一輪募資中募得2億美元，使公司預估市值衝破10億美元。該公司表示募資所得將投入尚比亞銅礦開發計畫，及其他地區的鎳、鋰開發計畫，也將用來投資軟體及硬體研發。
參與最新一輪募資的金主除了比爾蓋茲的氣候科技創投公司Breakthrough Energy Ventures及Andreessen Horowitz之外，還包括美國投資管理公司普徠仕（T. Rowe Price）旗下創投事業、創投公司BOND、必和必拓（BHP）、挪威能源公司Equinor及日本三菱集團。
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