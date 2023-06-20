英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）稍早感謝德國政府及馬德堡所屬的薩克森安哈特州政府大力支持，「在德國及歐盟境內打造活躍、永續且具備尖端技術的半導體產業」。

這是英特爾在過去4天內宣布的第三筆廠房投資計畫，再次證明基辛格上任後一心讓英特爾重拾晶片製造實力。英特爾在16日已宣布在波蘭投資46億美元建廠，18日又宣布在以色列投資250億美元建廠。