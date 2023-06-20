英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）稍早感謝德國政府及馬德堡所屬的薩克森安哈特州政府大力支持，「在德國及歐盟境內打造活躍、永續且具備尖端技術的半導體產業」。
這是英特爾在過去4天內宣布的第三筆廠房投資計畫，再次證明基辛格上任後一心讓英特爾重拾晶片製造實力。英特爾在16日已宣布在波蘭投資46億美元建廠，18日又宣布在以色列投資250億美元建廠。
英特爾先前向德國政府要求擴大補助後順利達成協議，稍早宣布將投資超過300億歐元（約330億美元）在德國中部城市馬德堡（Magdeburg）興建兩座晶片廠，締造德國史上最大規模外商投資計畫，預計將為當地創造上萬個就業機會。
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）稍早感謝德國政府及馬德堡所屬的薩克森安哈特州政府大力支持，「在德國及歐盟境內打造活躍、永續且具備尖端技術的半導體產業」。
這是英特爾在過去4天內宣布的第三筆廠房投資計畫，再次證明基辛格上任後一心讓英特爾重拾晶片製造實力。英特爾在16日已宣布在波蘭投資46億美元建廠，18日又宣布在以色列投資250億美元建廠。
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