「借問賴答」被問自認贏柯文哲什麼，賴清德這樣說。（曾薏蘋截圖）

民進黨總統候選人暨副總統賴清德Instagram上所推出新單元「借問賴答」，今晚首度回覆網友提問，被問到自認贏民眾黨總統參選人柯文哲什麼？賴清德說，「比起講問題，我更會提出答案」。

賴清德Instagram上的「借問賴答」啟動，網友最多問題都是集中在賴清德又黑、又密的頭髮；「勝選的話，願意換髮型？」、「頭髮可以旁分嗎？」、「阿德為什麼喜歡中分？」、「有沒有想過要換髮型？」、「都用什麼護髮油？」、「到底怎麼維持中分不會亂？」、「有考慮和油頭造型？」...等等。

其中大家最好奇的問題又以「中分頭」最多；對於網友對他髮型的好奇，賴清德回應，「頭髮底下的東西要更新，比更新髮型更重要」。

此外，也有人問到，有固定運動的習慣嗎？賴清德說，「以前會晨泳，最近靠勤走行程當運動。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，未來會不定期在Instagram限時動態上讓網友提問，並在隔天回覆，目的在於增加賴清德與粉絲的互動，開發更多年輕社群，讓大家更了解賴清德，歡迎網友發揮創意。