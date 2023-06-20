Me Too風波不斷！今日網路一名女音樂教師爆料，自己13歲時遭到補習班狼師特別「照顧」，強吻、性騷、性侵持續整整3年，然而目前該名狼師還在高雄前鎮、鳳山教書。對此，高雄市教育局表示，獲報第一時間將現有相關事證移請高雄地檢署偵辦，若屬實將解聘、雇，並列入不適任人員管理系統，終身不得聘僱。若補習班負責人為行為人，應廢止補習班設立許可。

今日網路一名女音樂教師表示，當年13歲，當時的高雄，是典型的升學主義至上、保守台灣南部社會。老師和醫生，在傳統上被視為兩種最神聖不可動搖、不可挑戰的權威性職業身份。誰能料到幽默風趣的補習班數學名師會如此？

女子說，老師總是特別照顧我，讓我的學習進度超前一般的同學，因此能常在其他師生都離開補習班之後、或假日補習班還沒開門之前，進行一對一的數學指導，結束再騎車或開車載我回家，讓我的父母對他既放心又心存感激。

女子表示，第一次察覺到老師有點奇怪，是在老師帶我騎車外出買餐食，坐在機車上等待時，老師突然用手掌蓋住我的手掌，十指交扣，若無其事地說話。我很疑惑為什麼老師要這樣；後續還被老師舌吻、多次環抱摸胸，最後還被老師載到汽車旅館性侵，逞慾完還表示「好可憐，痛得都哭了，是第一次吧？」

經過3年來持續性騷、性侵，也令女子在高一時出現憂鬱傾向，直到20多年後女子還表示該名狼師還在補習班教書，主要招收為高雄市前鎮區籬仔內、崗山仔地區的瑞豐、瑞祥、英明國中，鄰近鳳山五甲地區的鳳甲、五甲、鳳西國中等學生，提醒家長要多留意。

對此，教育局晚間發布聲明，表示第一時間已主動將現有相關事證移請高雄地檢署偵辦，由社會局家庭暴力及性侵害防治中心擔任統一窗口，聯繫當事人確認相關訊息並予以保護協助。

教育局表示，同時將依補習及進修教育法第9條第6項第2項規定「有性侵害行為，或有情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為者」啟動行政調查；補習班教職員工經調查屬實有性騷擾、性侵害等情事者，應予解聘或解僱，並將行為人列入補習班不適任人員管理系統，終身不得聘僱。若補習班負責人為行為人，應廢止補習班設立許可。

教育局呼籲，如有疑似事件，呼籲當事人勇於舉發，提出申請調查或檢舉，以維護權益。通報專專線，教育局社會教育科（07-7995678轉3092、3093、3095）。

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