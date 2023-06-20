演藝圈的「＃METOO」風波持續蔓延，6月19日，黃子佼被一名女網友指控強吻、拍裸照等性騷行為。黃子佼事後坦承並道歉，同時一連點名大小S、阿雅、范曉萱、唐綺陽、吳宗憲、胡瓜及曾國城等牽扯18位知名藝人，並公開他們私下不為人知的一面。對此，中天《盧秀芳辣晚報》20日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對現在的新聞重大議題，最關注哪件事？許多年輕人一面倒，認為「黃子佼性騷案最被關注」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》20日由「辮子妹」進行街訪，對於布林肯訪華、侯友宜台大演講、烏克蘭大反攻，黃子佼性騷事件、中國大陸開放台灣釋迦輸入，許多民眾最關注「黃子佼性騷事件」，「黃子佼啦」、「現在大家都關注黃子佼的部分」、「臉書怎麼刷都是黃子佼」、「我只知道黃子佼」、「黃子佼性騷擾，拖別人下水不太好，事情鬧得蠻大的」。

但也有少部分民眾直呼，「黃子佼的性騷事件聽一聽就好了，我們關心的是生計，不是八卦，中國大陸宣布恢復台灣釋迦可以輸出到中國大陸那邊去，我們家是有務農，直接影響到我們農產品的銷售，我們就會關注這個」、「開心啊，農產品終於有地方可以銷售出去了」、「我關注黃子佼的性騷事件和侯友宜去台大演講的新聞」。

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