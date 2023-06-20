國民黨總統參選人、新北市長侯友宜19日出席台大座談會，接受學生現場提問，在先前政大場遭遇滑鐵盧後，外界也都關係侯友宜是否能挽回態勢。前立委郭正亮表示，侯友宜在台大的表現已經比政大那場「好很多了」，但事後的宣傳還是不夠多。

郭正亮今在政論節目《少康戰情室》直言，柯文哲的宣傳能量，至少是侯友宜的100倍，在網路上是一百倍以上。郭正亮透露，昨天侯友宜團隊其實很緊張，因為要去台大座談會，他也有在一個群組看到，侯團隊貼出將近10支短的影片，「但除了群組裡面貼，其他地方有貼嗎？我就沒有在其他地方看到」。

郭正亮也說，柯文哲那邊就有一些自己散發的平台，不是柯文哲個人的臉書，但會有很多人在貼，還有很多網紅會來蹭粉，等於一層、兩層就散出去了，「侯友宜完全沒有這個東西」。郭正亮也坦言，「這個他們(指侯團隊)也懂，他們沒有在做」。主持人趙少康也問說「為甚麼不做呢？」郭正亮也相當無奈，「這我怎麼知道」。

郭正亮也說，其實侯友宜在台大的表現，已經比在政大那場好很多了，可是事後的宣傳還是不夠，尤其是對比柯文哲，實在差太遠了。同台的民眾黨立委陳琬惠先是開玩笑說，侯市長的團隊一定要認真看節目的討論，畢竟也是常常在幫侯友宜診斷選情。她也透露，有一兩組人是隨時跟著柯文哲，協助整理近身採訪的錄音檔和影片，也確實有比較多的經費是花在影片剪輯上，但都是黨內的人在製作，這減少很多外部溝通的時間。

陳琬惠也說，柯文哲常常會說錯話，但說錯話他會檢討，然後再出1支影片、再講不好就再出一支，總會散播出去。她也說，民眾黨內部也有輿情的工作方式，發生事情每一個線的人都會收到回應的方式。