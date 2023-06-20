港交所19日正式推「港幣–人民幣雙櫃台模式」，首批有24檔股票參與，包括騰訊、阿里巴巴、中國移動等，供投資者以人民幣買賣股票，並進行跨櫃台交易。前立委郭正亮19日在《全球大視野》節目強調，因為港幣是聯繫到美元，大陸也不方便去改，可是人民幣如果要國際化，就會讓它跟港幣的互換愈來愈方便。透過這個機制逐漸增加人民幣的境外發行，比如現在的說2％變成3％，多1％就嚇死人了，又會進來香港多少錢。

首批參與股票總市值相當於1.9兆美元，佔港股總市值超3分之1，港財政司司長陳茂波表示，相關公司佔股票市場平均每日成交量約40％，對本地和全球離岸人民幣來說是好消息，期待更多股份加入新的櫃台模式。未來會擴大跨境人民幣流動管道，提供更多的投資和風險管理產品，並升級相關基礎設施，以建立一個更加充滿活力的離岸生態系統，包括推動人民幣證券納入港股通，大陸投資人可以使用在岸人民幣，直接投資港股，亦會繼續與大陸合作，擴大互聯互通機制。

「這個就是新的成分股啦，就是可以用人民幣直接交易的。」郭正亮表示，那他當然是選擇比較大的，然後是中國概念的。這個事實上早就預期了，香港的銀行跟中國的銀行簽署了一個比較方便的匯率機制，「其實讓我坦白講，這個就是人民幣國際化，必要的一個步驟啦！」

郭正亮指出，因為港幣是聯繫到美元，這個中國大陸也不方便去改，可是人民幣如果要國際化，就會讓它跟港幣的互換愈來愈方便。

「因為港幣是國際貨幣啊，而且它是沒有限制的！」郭正亮強調，現在境外人民幣佔總人民幣的成數，估計可能只有2％，所以他大概要透過這個機制，逐漸增加人民幣的境外發行。可是也不會太快，比如說2％變成3％，「3％就嚇死人了！你多1％，又進來香港多少錢？」