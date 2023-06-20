台北市長蔣萬安上任後，積極改善內湖交通問題。副市長李四川20日下午帶領內科交通府級專案小組成員至內科協會，傾聽在地業界代表意見，其中提出包含園區內巡迴公車等規劃。並於下半年起，與50家內科企業洽談「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，鼓勵員工通勤優先使用綠運輸。

交通局表示，市府於1月17日成立跨局處府級專案小組以來，以路口淨空、汽機車減量及車行動線順暢等3大主軸，陸續推出61項執行計畫，並已完成42項，包含增加警力配置、藍色水路研究案及提升公共運輸能量等。

蔣萬安上任將屆半年之際，內科府級專案小組召集人李四川特地帶領專案小組，前往內科召開第6次專案小組會議，並邀請內湖科技園區發展協會理事長廖全平偕同理監事及企業代表踴躍參與，除說明市政交通改善作為、成果及未來計畫，並傾聽在地業界代表意見。

現場也提出包括規劃園區內巡迴公車、企業善用遊覽車作為交通車等，而台達電子永續長更表達希望與悠遊卡公司合作，計算企業通勤減碳量至ESG報告中，進而推動員工多使用綠運輸。

交通局指出，北市府今年下半年將與內科發展協會共同推動「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，將舉辦3場綠運輸結合ESG宣傳活動，廣邀在地內科企業主及員工與市府對談，並預計與50家內科企業洽談合作，鼓勵員工通勤優先使用綠運輸，輔導企業ESG報告書揭露員工通勤碳排量，成為北市首批內科綠色交通友善企業。