國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今拜會前國民黨副主席吳伯雄，並在臉書貼出兩人合照，表示：「目標一致，不怕路遠，大家一起走，一定會成功！」他是中華民國照顧長大的孩子，從基層一路打拚，實實在在做事，國家、人民就是我一生的責任，我一定會讓中華民國重返正途，一定會帶領國民黨打贏這場仗！

侯友宜說，2008年，國民黨實現政黨輪替，重返執政，「伯公」吳伯雄主席以無私無我的心，促進黨內團結一致，並在全體同志共同奮鬥下，凝聚下架腐敗政府的全民共識，讓中華民國走回和平、繁榮的道路。

如今，民進黨政府執政7年多，為政者帶頭，以愛台、賣台將人民分門別類，結合網軍、側翼製造假訊息，挑起對立與仇恨，撕裂族群間的情感，中華民國、台澎金馬這片土地的人民，淪為民進黨掌權下的墊腳石。

對於國家的內憂外患，全民對於政黨輪替的渴望，十分迫切。侯友宜說，吳伯雄今天語重心長地告訴他，為了避免人民遭遇戰爭的禍害，讓台灣找回安定與繁榮，明年總統大選，國民黨一定要團結，全力爭取最多民意的支持，重返執政、國會過半，終結民進黨造成的危局與亂局。

吳伯雄對他說：「對於生死關頭，你都能淡然面對，你一定可以扛起讓中華民國再復興的重責大任，國民黨全體同志共同奮鬥，絕對會勝選！」