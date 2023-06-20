台股站穩萬七，今小跌89點，是端午節後台股變盤訊號？野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，國內通膨已經趨緩，但出口連續好幾個月下滑，央行、台綜院也接連下修經濟成長率，經濟數據不太好，但近來股票卻一直漲，在基本面復甦力道有限情況下，第3季台股震盪機會增加。

對於AI類股是否漲多了，姚郁如認為，熱潮帶動資金湧入，AI相關產業個股波段漲幅較大，因為市場評價都樂觀地用2024年的獲利作為計算基礎，然而，實際上就業績方面並未見到顯著起色，但長期投資角度，AI仍是引領新投資格局要角。

姚郁如指出，製造業仍在庫存去化中，預期需求在下半年回升，但恢復強度待觀察， AI 應用引領投資風潮，推動AI相關需求成長優於其他次產業 ，2023年盈餘成長下調預期接近谷底，建議當市場回檔時，可分批布局中長線趨勢看好族群，包括半導體，高速運算，AI，伺服器，以及新能源車，綠能等。

國泰金今公布6月國民信心調查，由於調查期間特定產業題材(如AI)發酵，投資人交易熱絡，受訪民眾對台股樂觀指數明顯走高至17.7(5月為1.2)，風險偏好指數上升，大額消費意願也走揚。

野村投信投資長周文森表示，美國通膨降溫的方向明確，但下降速度不夠快，主要是就業市場仍相當緊繃，疫情後許多人並未重回職場，企業持續缺工、薪資上漲，另外，製造業回流與貿易限制提高商品成本；由於通膨仍高於聯準會的長期目標，高利率環境將維持較長一段時間。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐指出，美國就業市場依然緊俏，經濟軟著陸的機率增加，市場對經濟、企業獲利的悲觀預期，均已反映在股市表現上，整體投資氣氛轉佳。下半年來看，股市仍維持區間整理格局，但受到市場對於AI題材的期待而有震盪走高的情形；此外，企業獲利預期再下修空間有限，目前評價面也在相對較低的位置，選股機會變多，等待市場給予正面肯定的時機。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，聯準會6月利率會議的點陣圖，預測未來還有兩次升息機率，好消息是，聯準會上修2023年的經濟成長預期，顯示經濟應不會陷入衰退，企業債的違約率就能保持在相對低點。

觀察全球投資級債券自去年低點迄今漲幅約1成，相較於2021年以來的最大跌幅25.3％，謝芝朕表示，目前反彈尚不及一半，類似的情況也可在非投資級債券與新興市場債券上見到，預期反彈走勢將可持續。