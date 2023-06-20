美聯社報導，美國總統拜登的兒子杭特拜登(Hunter Biden)與聯邦檢察官完成部分認罪協議，包括他未繳聯邦所得稅，以及非法持有武器的指控，這樣雖留下前科，但可以避免坐牢。

據檢察官的聲明，杭特承認抗稅的部分屬於輕罪；如果他遵守檢察官規定的條件，這項認罪協議將免除他曾經有毒的情況持有槍支，這是非法並且涉及牢獄之災的。所以他承認輕罪，換取檢察官不會用重罪起訴他。

該協議達成冖後，司法部就可能結束對杭特的長期調查，一位熟悉調查情況的人士表示，司法部建議對稅收指控採取緩刑，也就不會坐牢。但是否同意這種交換的決定權在於法官。

杭特的律師表示，據他了解，為期五年的調查現已經解決。

律師說：「杭特表示，他必須為過去的放蕩生涯以及毒癮期間犯下的這些錯誤承擔責任。」

關於杭特非法擁槍是指，杭特知道他在 2018 年 10 月曾經吸毒 11 天，但他仍擁有一把柯爾特.38左輪手槍。這項罪名最高可判處 10年徒刑，但司法部表示，杭特與檢察官達成了審理前協議。

白宮法律顧問表示，拜登總統對此事並沒有干涉，當然，總統和第一夫人愛他們的兒子，並支持他繼續重建他的生活。

消息傳出之後，國會裡的共和黨人對此頗為不滿，因為杭特可能還涉及其他爭議案件，包括與外國政府相關的企業有不明的財務往來，結果這些沒有被提到。特別是幾天前，共和黨前總統川普因為在個人別墅裡存有機密文件而被起訴，這使共和黨人認為司法不公平。

共和黨人猛烈批評，指責司法部「為政治服務」，他們要求繼續對杭特在商業交易的金流動作繼續調查。

2020 年 12 月，也就是總統大選一個月後，杭特說自己收到了傳票。要求他提供過往的業務往來細節，其中包括他擔任董事會成員的烏克蘭天然氣公司。

杭特當時的聲明表示，「相信在專業稅務顧問的幫助下，後續的專業、客觀調查將證明我行為都合法，也適當地處理了我的工作。」