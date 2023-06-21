新加坡叫車和美食外送服務業者Grab 20日宣布裁員1,000人，約占員工總數的11％，創下疫情爆發以來最大規模裁員，以降低成本。執行長Anthony Tan在致員工信表示，裁員不是獲利的捷徑，而是為了適應商業環境的策略性組織調整。