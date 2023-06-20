民進黨總統參選人副總統賴清德拋出私校學費補助方案；知情人士指出，賴清德這次在教育政策的主張，定調「公平」與「尊嚴」。宣示這項政策前，賴清德曾不只一次私下表示，相信教育可改變人的一生，由於自己就是從艱困的環境中求學的學生，必須貸款、做家教打工才能完成大學學業。

知情人士說，賴清德提到，他深刻了解生存不易，認為不論學生來自怎樣的背景，都應享有尊嚴，並擁有公平的機會。

據了解，大概一個月前，賴清德即把這個想法告知蔡英文總統，也獲得蔡總統認同，為此，府院黨團高層也開過幾次會議，相關部會包括教育部、主計等單位都有參加，由於不需要修法，所以尚未告知所有黨籍立委。

據了解，由於賴清德是這項政策發想人，也是總統參選人，與會者都很有默契，因此在賴清德尚未宣布前，沒有人對外透露，就是要由賴清德自己宣佈，過程保密到家，這也是為何賴直到宣布前，都沒有任何風聲走漏，賴一拋出這項利多，教育部等相關部會隨即能提出完整的內容。

知情人士說，賴清德擔任行政院長任內，推動助學貸款還款方式的改革，例如2018年9月1日起「放寬緩繳本息門檻」及「只繳息不還本」等措施，當年就有50萬名正在償還就學貸款的畢業生可申請。昨天再推這項主張，是因為賴清德看見很多學生還沒畢業就先負債，還要面臨激烈的求職壓力，顯然這一代比他的世代面臨更大的挑戰，所以希望透過滾動修正政策，為青年學子創造相對公平的起跑點。