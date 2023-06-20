新北一名女子A前年誤信吳姓男同事，對方要求她於「吵的地方即KTV」或「安靜的地方即旅館」二選一，A女怕吵便選了旅館赴約，未料男同事教學完之後向她求歡不成，竟強行侵犯她得逞。一審依犯強制性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。案經上訴高等法院被駁回，可再上訴。

判決書指出，A女與吳姓男子為同事關係，2021年4月間與吳男相約捷運站見面，吳男稱可以傳授賺錢的方法，但要求A女於「吵的地方即KTV」或「安靜的地方即旅館」二選一前往，當時A女考量疫情與不喜歡吵雜之處，便選擇與吳男一同前往商旅。

待A女與吳男抵達商旅後，吳男在房內喝酒，並教導A女如何解讀投資資訊、賺取遊戲報酬等，隨後吳男詢問A女是否願意發生性行為遭拒，吳男竟強行脫去A女的衣服侵犯得逞。全案經由A女報警處理，檢方偵結起訴。

法院一審審理時，吳男坦承與A女發生性行為，但稱A女從事援交，還主動挑逗他，2人才會發生性行為，且事後他有把6000元放入A女皮包中，否認做出強制性交的行為。

但法官勘驗A女證詞，認為A女敘述遭侵犯的過程清楚而詳盡，甚至對於如何遭脫衣服等情節前後證述相符，無說詞反覆的情況，並無重大瑕疵或矛盾，故採信A女說詞，再加上A女友人的證詞，認定吳男的確強行侵犯A女，依強制性交罪，處吳男有期徒刑4年。案經上訴高等法院被駁回，維持原判決，可再上訴。