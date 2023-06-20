時代在變人也變了嗎？有男子因在街頭看見1支手機，因手機遭到車子壓到變成碎片，但他還是好心的將手機送往警局，不料，他事後卻收到「毀損侵占」的被告通知書，讓他相當傻眼，認為失主不知感恩，而自己也心灰意冷，以後不再太過熱心主動；對此，一票網友也表示「真的太善良好心也會惹麻煩」、「不是我想冷漠，而是我不想惹禍」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他無奈怨，「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動」，他提到自己因為太過熱心，在路上撿到被車子壓爆成碎片的手機送到警局，豈料，失主竟不知感恩，還反告他「毀損侵占」，讓他自我調侃表示「若在路上撿到的手機，如果看手機已經有破裂、破碎、破損就不要理它，因為撿到派出所，很有可能換到一張被告通知書」。

貼文一出，釣出一票網友紛紛喊認同表示「所以啊，不是我想冷漠，而是我不想惹禍」、「真的太善良好心也會惹麻煩」、「早就不撿了，當好人沒啥好處」、「時代變了，人也變了」、「真的...不要好心卻換來絕情」、「所以現在我看到都直接忽視，不要說沒有人情味」、「自從幫人撿手機被靠X送的警局太遠之後，我已經從此不再好心了！ 簡直是自找麻煩」。

男子因在街頭撿到破碎手機送去警局，竟被告「毀損侵占」讓他非常無奈。（翻攝自臉書爆怨公社）

另外也有網友曝相似經驗表示，「上次撿到錢包拿去警察局，裡面錢跟證件都還在，失主剛好也在警察局報案，然後失主罵我說，為什麼這麼晚才送來，他都去把卡片報遺失了，我滿臉問號，我才剛撿到馬上送警察局，不到五分鐘耶，他一直唸一直唸，到我走了還在唸，從此之後我都當作沒看到了，心很累」。

另1名網友則說「我之前撿到手機送警局，還被警察問『為什麼要把手機關機？萬一失主有打電話來怎麼辦？是不是想等6個月沒人領好換手機？』，現在我看有什麼東西掉地上我都當沒看見」。

還有1名網友留言回覆「我妹妹騎車看到前面有老人自摔，停車去把老人扶起來，老人硬說是我妹撞他，我朋友在路上看到汽車翻車，趕快打電話報警，警察打過來說『車主說是我朋友撞的』 ，後來還好都有監視器還原。這些事告訴我們，最好少管閒事」。