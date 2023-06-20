上週二（13）美國財長葉倫（Janet Yellen）回答議員質詢「去美元化」威脅時談到美元將會繼續衰退，歐洲太平洋資本（Euro Pacific Capital）執行長兼全球策略師希夫（Peter Schiff）表示，美元衰退將遠比葉倫所警告的還要「嚴重得多」。他警告說，這預示美國人的生活水平將大幅下降。談到聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）時，他認為當前通膨的嚴重程度卻不升息，是為了不想嚇壞市場而做出的決定。希夫還認為市場將迎來史上最大規模的擠兌。

據區塊鏈專業網站bitcoin.com 17日報導，葉倫上週表示，美元作為全球儲備貨幣將會出現「緩慢下降」，美國實施制裁已促使許多國家看摋尋找美元替代方案，並警告美元主導地位下降是「我們必須接受的事實」。

希夫在上週四（15）發推文表示：「葉倫警告美國人美元在各國央行儲備的份額將會下降。但由於美元貶值和各國央行出售的雙重影響，這種下降將會遠遠超過她的預期。這預示著我們的生活水平將會出現顯著下降。」

在後續的推文中他強調「我國的債務太多了」，並指出「我們的預算和貿易赤字比其他任何國家都要大得多。」

談到聯準會鮑爾在承認美元通膨不斷向上的同時，卻選擇不升息的理由「不合理」。鮑爾顯然對不斷演變的金融危機感到擔憂，但他不希望嚇壞市場。所以他停止升息，卻不願承認這一點。」

「如果聯準會真的是鷹派，就不會跳過這次升息。美聯儲下一步行動很可能是降息，但不是因為美元通脹降低，而是因為就業市場終於出現問題，」

希夫還預測將出現「世界史上最大規模的銀行擠兌」，並指出「這將使經濟大蕭條時期的銀行擠兌看起來像是小兒科」。