藝人炎亞綸今天被男網友爆料未經同意拍攝私密影片，甚至導致外流；針對相關指控，炎亞綸承認自己曾是糟糕的人，但強調影片並非他主動外流，而是修手機意外。

一名男網友今天在社群平台貼出炎亞綸的IG帳戶照片，並寫下長文指控，在他16歲時隻身來台北讀書時，透過網路認識炎亞綸並論及交往，兩人合意發生關係，炎亞綸卻常在未經他同意下，拿手機錄私密影片，甚至會接到對方其他同時交往對象的質問電話。

在兩人分手後，男網友2018年發現他和炎亞綸的私密影像被外流，炎亞綸當時告訴他會把事件處理好，沒想到隔天新聞媒體就大肆報導，他得一個人面對高中校園與網路的尖酸語言，不敢出門也被迫從學校休學，最終炎亞綸只給了他幾萬塊律師費和生活費打發。

男網友表示當影片被流出來時，他得知炎亞綸曾放話，「如果（我）出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我⋯⋯我真的不知道該怎麼處理⋯⋯以上全部都有對話紀錄跟證據」，並透露先前炎亞綸陷入劈腿風波時，曾有人找過他、希望他一起站出來說話，但因為愛過炎亞綸，一直把他當成崇拜對象，不希望他受傷害而選擇沉默。

男網友強調，絕對不是想要流量才站出來講，如果他是這樣的人，先前早有2次機會，「這幾天的新聞我真的真的看了很難過，我前陣子才在捷運上被性騷擾，然後又一直想起這件事情，又很怕他其實對很多人也這樣子，重複利用他人的愛與明星的光環，我真的真的承受不住了，這件事情5年，這次輪到你出來站在前面了⋯⋯」

針對相關指控，炎亞綸在臉書以本名「吳庚霖」發文回應，表示對方是他相當珍惜的一段感情，感謝男網友願意說出來，讓他有機會面對心裡一直害怕的不定時炸彈。

炎亞綸說：「對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法」，並坦言當時疏於溝通，沒能力也沒智慧好好處理分手。

炎亞綸指出，2018年週刊事件爆發同時，有許多他的私密影像在網路上被流傳，但並非他主動外流，經他調查，相關影片照片可能是某天他修手機時被外流，而這些被流傳的私密影像也時不時地折磨他。

炎亞綸表示在那段潛沉的時間，他認真檢視自己的問題、缺點，決心要成為更好的人，「這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。要我重新面對一次當年面對過的錯誤，我心甘情願，因為這些都是我，沒有這些也不可能讓我大徹大悟。」

炎亞綸強調，這件事是他個人感情處理不好的結果，再次和大家道歉，他做了最為糟糕的示範，坦承他曾是很糟糕的人，因此花了許多時間尋求幫助，參與各種諮商與課程，「我知道我該面對、不逃避，直接看著自己腐爛的內在才能將腐肉清除，面對自己的扭曲才能將扭曲導正。」

炎亞綸最後寫道：「我是真心悔過、誠心面對自己，不想再辜負自己，辜負給過我溫暖和關心的每一個人，這就是現在的我」，如果對方願意，他願意再當面和男網友道歉，陪他走過傷痛，彌補一切。（編輯：陳正健）1120620