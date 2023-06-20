美國旅遊公司「海洋之門」一艘參觀沉沒大西洋海底「鐵達尼號」殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan），18日出航後失聯，乘客共5人。美國、加拿大已展開搜救作業，盼能在泰坦號艙內氧氣耗盡之前救到人。《鐵達尼號》1912年自英國南安普敦首航時是當代最豪華的越洋郵輪，航向美國紐約途中在北大西洋發生船難沉沒，悲劇傳奇色彩經久不衰，令探險家無法忘情。

英國《每日郵報》整理隨船沉入海底的5大工藝精品清單，讓大眾一同感受《鐵達尼號》寶藏的吸引力。

The Titanic gives up its forgotten treasures: Lost gold necklace made from the tooth of a megalodon shark is discovered in the shipwreck – 111 years after the doomed liner sankhttps://t.co/QaPp4DbtDz — Science Academy (@Academ18Academy) May 30, 2023

●看點一：串有巨齒鯊牙齒的金項鍊。「泰坦號」此行乘員之一是58歲的英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）。哈定所屬的「探險家俱樂部」（Explorers Club）表示，哈定行前很期待能在鐵達尼號沉船地點展開研究。今年5月有探險隊業者發布影像顯示，一條金項鍊靜靜躺在沉船殘骸之間，項鍊上有一枚巨齒鯊製成的墜飾。巨齒鯊（megalodon shark）已滅絕，曾是地球上最大魚類之一，體長估達18公尺，相當於大白鯊的3倍。業者說，這批沉船畫面是去年夏天所攝，分析影像時發現許多物品，包括這條前人未曾發現的金項鍊，「驚人、美麗、嘆為觀止」。業者正嘗試在不移動這些物品的情況下利用AI技術，辨識金項鍊與其他物品的主人。

Underwater footage of the Titanic wreck shows a still standing and mostly intact grand piano. There were 5 grand pianos on the ship, 3 were for first class passengers. Among those was Steinway's crown jewel, the Model B, specially customized for the ship. pic.twitter.com/l1xSQHz0SL — Juan Sánchez Music (@jsanchezpiano) January 28, 2018

●看點二：5架史坦威鋼琴。170年來，總部設於紐約的史坦威（Steinway & Sons），一直是全球最昂貴鋼琴的代名詞之一，20世紀不少名人的史坦威鋼琴都在拍賣會飆出高價。1912年4月，史坦威公司有5架鋼琴隨著鐵達尼號沉沒海底，這些鋼琴當時一路從德國漢堡運抵英國南安普敦，供鐵達尼號船上使用，均由專人安全固定於船艙甲板上。其中3架是特別針對頭等艙旅客打造，音質獨特，外觀引人矚目；另2架即使並非設置於頭等艙，品質精良，擁有20世紀經典外型。史坦威公司說，鐵達尼號滅頂後，這些鋼琴的琴鍵、音槌等零件因為木頭的浮力而懸於水中，膠水會溶解、金屬會腐蝕，但帶有「史坦威」字樣的琴身殘骸很可能還躺在海底。

La Circassienne au Bain by Merry-Joseph Blondel was the single most valuable item of cargo lost on Titanic. pic.twitter.com/iOl9YiY7ag — Taz (@ItsTaz1989) April 15, 2023

●看點三：裸女畫《入浴者》。這幅畫作是法國畫家布隆代爾（Merry-Joseph Blondel）1814年的作品，各界認為這是鐵達尼號沉沒時船上最值錢的物品之一，畫中人物是一名年輕的裸女，在經典的古代場景準備入浴的模樣，評價不一。藝術網站Artnet資料顯示，沉船前市場估價10萬英鎊，相當於現今的230萬英鎊（約新台幣9068萬元）。歷史學者艾利思（Tammy Ellis）說，現代人對於布隆代爾不若莫內、畢卡索等畫家熟悉，這幅畫像裡的裸女是真人大小，她正準備入浴，「當時的人們並不曉得她的命運是永遠沉沒在北大西洋水域」。

You've heard about the Heart of the Ocean, but did you know there was a pink diamond on board?



Charlotte Cardeza sailed on Nomadic to board Titanic as a First Class passenger. She brought trucks brimming with clothes and a seven-carat pink Tiffany's diamond in her jewel case. pic.twitter.com/U1DTnjhzyy — SS Nomadic (@ssnomadic) January 28, 2023

●看點四：粉紅鑽。話說1913年1月16日，時值鐵達尼號沉沒9個月後，《紐約時報》宣稱這艘郵輪的生還者針對財物損失向船公司索賠600萬美元，沉入海中的金銀財寶包括1顆價值2萬美元的粉紅鑽，重6又16分之7克拉，據稱屬於一名美國賓州的頭等艙旅客卡戴札夫人（Mrs Charlotte M Cardeza）。卡戴札夫人索賠金額總計22萬6759美元，遺失珠寶還包括一枚當時價值1.4萬美元、鑲了2顆鑽石的緬甸紅寶石。當時生還旅客損失的寶石尺寸均相當罕見，若於今日出售估計總共可售得5000萬美元（約台幣15.48億元）。

La magnifique Renault Type CB Coupe de Ville vu dans le film Titanic qui est exposée aujourd'hui au National Automobile Museum. #Titanic pic.twitter.com/Lb0qAqMQu0 — James Horner (@JamesHorner1912) January 2, 2023

●看點五：雷諾骨董車。好萊塢改編的電影《鐵達尼號》裡，男女主角「乾柴烈火」情慾現場是一輛雷諾的汽車Renault Type CB Coupe de Ville。真實船難事件當中，的確有一輛同款車隨鐵達尼號沉入海底。美國伊利諾州富豪汽車博物館（Volvo Museum）認為，這輛車的車主名叫威廉卡特（William Carter），他是幸運的生還者之一，他也曾要求賠償。外界認為，船難事發當時，鐵達尼號上就只有這麼一輛汽車，有些人推測這輛車裝在木箱裡並安置於前艙。鐵達尼號沉入海底百餘年來，它很可能還好好地躺在海底，只是不太確定能否成功打撈出水。