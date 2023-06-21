福貞董事長李榮福表示，集團今年除因應大陸華北及中西部經濟發展，而持續拓展區域布局，並積極精耕拓展南亞（食品罐）及美國市場（咖啡罐及水產品罐），尤以中東地區（果汁飲料罐）市場，更呈穩定增加趨勢，值得公司未來大力開發與推廣市場。

為強化公司治理，福貞股東常會提請增選獨立董事一席，經投票表決後，推舉遠東生技獨董事、紅木-KY獨董蕭玉娟擔任，任期自今年6月20日至2024年8月10日，完成福貞集團董事性別多元化發展，並有效發揮董事職能及公司實務運作。

福貞對於今年展望樂觀審慎，第一季雖未能擺脫歷年淡季處於小虧局面，然全年可望逐季成長，中國大陸廠區今年在山東廠第二條線，將全年貢獻營收，9月起再新增陝西廠，加入集團營運行列，預估年產能可達6億支，年度可望貢獻營收人民幣3億元，陝西廠目前進度預計6月開始小訂單試產。

福貞說，新竹廠今年有「202罐蓋」、200ml及250ml的Mini罐型等新品，將持續推廣與爭取新訂單，以期擴大在台灣製罐市場的銷售份額，加上異質罐產品的開發與海外市場拓展可能，全年營運表現可期。

另外，福貞福建廠與新竹廠今年推動取得綠色工廠標章相關作業，從建立包括永續資源管理、綠色製程、污染物管理、綠色管理等項目，以期取得綠色工廠標章，帶動低碳轉型，實踐ESG企業永續發展。

福貞經由股權收購方式，取得台灣新竹廠，2022年開始貢獻集團營運，集團在兩岸布局六大營運基地，及各項事業體投資，福貞持續朝產品多元化發展及轉型策略，2022年繳出合併營收86.8億元，年增11.08％，合併營收為近9年新高，惟因公司整體外幣借款部位，受利率上升及匯率評價的不利因素下，去年度每股純損1.69元。

惟福貞去年第四季單季受惠傳統農曆春節前旺季拉貨潮啟動，加上原物料庫存成本偏高的情況，已有明顯改善，第四季高成本原物料庫存，已去化完畢，使得毛利率與營益率同步回升，獲利能力轉佳，觀察今年原物料價格平穩，今年毛利率表現，可望逐步回升。