華碩針對企業級資料防護及生產力需求，推出全新ASUS Chromebox 5迷你桌機，即起在台上市，建議售價NT$10,900。除為首款可選配內建15瓦無線充電器的Chromebox新品，完整且多功能的連接埠，可實現快速資料傳輸、電力供應，與串接多達四部4K螢幕，為使用者帶來華麗細緻的視覺效果與強大生產力，工作、娛樂皆隨心所欲。

全新ASUS Chromebox 5以優異效能與現代化設計，獲得德國紅點設計獎殊榮肯定。其纖薄機身內建高效散熱解決方案，同時搭載Intel Celeron 7305處理器、DDR4記憶體、PCIe 3.0×4 M.2 SSD，和Intel UHD Graphics顯示晶片，搭配Chrome OS，與Google Play Android應用程式，可下載、安裝商店中數百萬款最新App，享受豐富應用內容。

除配置包括DisplayPort 1.4、HDMI與多功能的Thunderbolt 4連接埠，透過可選配的內建15瓦無線充電器，使用者無需透過纜線即可為相容的智慧型手機、無線耳機等行動裝置充電；且此款無線充電聯盟（WPC）Qi認證的充電器亦符合最高品質效能標準，可支援快速充電，異物偵測（FOD）功能則可在偵測到非相容硬體時自動停用，確保安全充電和保護裝置。

ASUS Chromebox 5另提供多項企業級安全措施，以妥善保固重要的企業與個人資料，包括整合的硬體、韌體、軟體及實體防護，其中Kensington防盜鎖插槽，可將機台輕鬆固定在特定位置，不被任意移動，使用更安心無虞。

ASUS Chromebox 5亦通過ENERGY STAR認證，耗電量比同級競品少46％，其機身外殼以再生塑膠（PCR）製成，並採一體式上蓋設計與耐用的防刮紋理表面，外觀、品質兼具。此外，其環保包裝材質亦通過FSC認證，藉此與消費者一同守護地球、友善環境。