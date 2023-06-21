根據Moneyfacts資料，19日平均2年期固定房貸利率，從16日的5.98％上升至6.01％創去年12月初來新高。上一次2年期利率高於6％水準是2008年11月。目前平均5年房貸利率5.67％。

截至19日止民眾能申請的住宅房貸產品數量，從5月1日的5,264種下滑至4,683種。由於房市前景不明，包括匯豐等多家銀行近數周來已暫停行銷其房貸產品。

房貸顧問商London Money經理史都華（Martin Stewart）指過去九個月對房貸與房市等業者來說是一場「地震」，可跟金融危機相提並論。他形容目前市場是機能失調甚至可說是崩壞。

他說現在幾乎所有房貸產品的利率都是5開頭，但兩年前全部房貸產品利率是1開頭或低於1。

Vanda Research策略師帕特爾（Viraj Patel）認為房貸緊縮最壞情況還在前面，逾50％家庭仍以更高利率的二胎房貸來應付，這只會增加房市與整體經濟壓力。他預期下半年消費支出因房貸利率高漲而放緩並衝擊房市。

金融行為監管局（FAC）1月警告，房貸利率走高讓逾75萬個家庭有違約風險。

對於陷入困境的房貸戶會否得到政府支援，首相蘇納克（Rishi Sunak）強調目前政府首要任務是把通膨率減半。

英國4月通膨率，從3月10.1％下降至8.7％。外界預期5月為8.4％。

英國央行5月升息1碼至4.5％，其22日公布最新利率決議，外界預期升息1碼至4.75％，持續高於其2％目標。目前市場預期基準利率將攀升至接近6％。只有通膨率持續下降，央行才會暫停升息來舒緩房貸戶的壓力。