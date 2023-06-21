綜合陸媒20日報導，受到新冠疫情影響，這是台積電高層自2020年以來，首度飛往大陸拜訪重要客戶。會中除了先進製程技術之外，半導體成本高漲造成的經營問題，也將是本次論壇關注的焦點。

目前大陸業務占台積電整體營收比重約10％～15％，僅次於北美的第二大業務區域。台積電於南京設有12吋晶圓廠、上海松江有8吋晶圓廠，服務客戶包括阿里巴巴、壁仞科技等大陸IC設計公司，因此傳出魏哲家此行也將拜訪多家重要客戶。

另外，魏哲家等人也將針對台積電最新技術發展進行說明，包括2奈米技術及業界領先的3奈米技術家族新成員，包括功耗、性能更佳的強化版N3P製程，以及針對高性能運算HPC應用量身打造的N3X製程，還有支援車用客戶的N3AE解決方案。

報導稱，受到近年美中關係緊張影響，台積電董事長劉德音曾試圖緩解中美衝突對台積電構成威脅的擔憂，他指出，台積電作為全球最大晶圓代工廠，在改善中美關係的問題上具有重要作用。