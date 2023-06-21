康舒董事長許介立今年一再提及今年康舒的大重點，將擺在綠能「轉型」上，擬將過去投資的太陽能電廠拿出來，與產、壽險公司合作成立投資平台，改採「輕資產」的商業模式，來參與綠能市場，而這項商業模式的策略調整預計在今年第三季完成。

為達成此目標，康舒趕在6月20日通過同意處分旗下子公司康陽新能源100％股權及台康日能科技六成持股等的相關議案，經公告披露交易相對人為康舒旗下百分百持的子公司康暉電力。

經公告指出，康舒擬出脫台康日能科技的股數為3600萬股，以每股交易金額18.2元計，交易總額為6億5520萬元，經初步估算，此交易案稅前處分利益為2億5457萬元。

法人指出，目前康舒握有台康日能科技的持股比例達75％，待此次交易完成後，仍有15％的股權可以待價而沽。

至於康陽新能源擬全數釋出股權，交易總股數達1200萬股，以每股10.45元計，交易總額為1億2540萬元，初估此處分案的稅前處分利益僅8.7萬元。

康舒強調，此兩案實際損益仍須視實際交割日期及會計師查核數為準。

康舒指出，目前康暉電力股本雖僅50萬元，未來將辦理增資，引進產、壽險業者，持續增資至10億元，待增資完成後，康暉將由康舒百分百持股之子公司轉型為持股僅二成、採權益法認列之轉投資公司，至於餘下的八成持股將轉由產壽險業者持有，雙方將成為策略夥伴，有錢出錢，有力出力，共同來將綠能市場做大。