大多數來自職場中的壓力能夠輕鬆辨別，但無形的壓力往往帶來巨大傷害，哈佛醫學院神經科學博士Juliette Han分享3種有毒的情境，教你辨別同事、長官及客戶的不良行為，避免受到傷害。

CNBC報導，Juliette Han說明，有毒的老闆、同事或客戶會讓你的大腦處在壓力過大的狀態，損害你的工作效率，還會削弱你的信心。

首先是「偏執狂表演者」類型，Juliette Han指出，人人都有不安全感，但與不斷自我批評及過於執著自我表現的人一起工作，往往令人感到筋疲力盡。

Juliette Han提到，「如果你周圍的人不斷談論他們的缺點，常常表現出焦慮，這些話題只會讓你對自己的表現產生偏執，因此常常跟總是擔心達不到要求或擔心被解僱的人相處，時間越長吸收有害行為的風險就越大。」

第二種類型則是「攪局者」Juliette Han表示，這類型的人會默默地挑起紛爭，慫恿你對你的主管或同事發表負面評論，卻表現得他們好像是真正關心你，「例如，會議結束後，他們會問你，“你沒有覺得被那個人冒犯到嗎？”他們在你和另一個人之間製造麻煩，但表現得好像站在你這邊。」

第三種是「反對者」類型，Juliette Han提到，主要的行動不僅是在所有事情上都與你意見相左或對每個計劃都有意見，他們可能會把疑慮包裝成保護你的行動，讓你接受他們的意見。

Juliette Han補充說明，「如果有人不斷勸阻你接受新任務或新角色，又是在沒有解釋擔憂的情況下，他們可能是反對者，如果你做的事情對他們沒有直接利益，他們往往會阻止你在公司結識新朋友或拓展新業務，只會在有限的範圍支持你。」

Juliette Han建議，職場上應該要跟具有正面能量的人相處，並利用換話題或正面的回應來反轉八卦場面，避免讓自己落入危險情況，降低他人散播消極情緒的機會，最後，如果要真的需要做出重要決策，應該要尋求多元觀點，降低風險。