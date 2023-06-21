阿里巴巴創辦人馬雲日前示警，大陸經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，淘天（淘寶、天貓）集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，並稱阿里過去賴以成功的方法論可能都不適用，同時為淘天集團指出三個方向「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。」

陸媒《晚點LatePost》報導，5月底，馬雲召集淘天集團各業務負責人，開了一場小範圍內的溝通會，據內部員工轉述，馬雲認為淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，他以諾基亞和柯達舉例，認為一個企業從行業標杆到死亡，半年到一年就足夠，在互聯網行業這個速度可能會更快。

馬雲判斷，當前大陸經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該「回歸淘寶」。

「讓天下沒有難做的生意」曾經是馬雲的理想，但這些年，天貓獲得越來越多流量與服務傾斜，阿里在商業化上也取得巨大成功，但也被指失去初心，拋棄了曾經賴以起家的中小商家。

「回歸淘寶」或許意味著，未來阿里會用更大的力度扶持中小商家，包括給予更多流量。

馬雲在會上指出，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉，同時為淘天集團指出三個方向：「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。」

此外，馬雲認為淘天在組織上應該進一步扁平化。員工預測，集團將在618後進行職級、考核、晉升等多項制度的調整。