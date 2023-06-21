復華台灣科技優息ETF(00929)自掛牌至今6月19日績效表現3.47%，以15.46元收盤，而台股首檔月配息的00929（復華台灣科技優息）從9日掛牌以來，受益人數也成長156%。受到AI概念股的狂潮，多檔相關概念股飆漲，帶動台股ETF也受到投資人青睞。根據統計，台股ETF的規模自6月以來增加870億，而成長最多的前3名則分別是00919、00921（兆豐龍頭等重）及00929，成長率分別為373%、69%及49%。專家表示，這時反而是高股息股票低點，持有時間越長，總報酬越好。

00929指數近5年年化報酬率有15.9%

根據復華投信官網，00929前十大成分股分別為技嘉（5.86%）、緯創（5.113%）、廣達（3.911%）、佳世達（3.781%）、聯陽半導體（3.296%）、華擎（2.977%）、光寶科（2.949%）、新普（2.904%）、頎邦（2.863%）、群光電子（2.814%）百分百聚焦優質科技股，預計將於7/19進行首度除息，想參與除息的投資人，最晚須於7/18買進，同時於8/14領息。該檔除了以上提及的優勢之外，填息能力強與不受景氣循環影響亦為不敗優點。根據資料顯示，2022年的追蹤指數股息率達8.2%，近5年年化報酬率則有15.9%，填息能力優秀；00929更將ROE及股息變異性納入追蹤指數編製規則，不怕選入景氣循環股，配息、領息皆穩定。

景氣藍燈該進場？股利與股價反而雙頭賺

不過，台灣景氣燈號出現景氣低迷的藍燈，此時適合入場嗎？專家表示，若以景氣燈號投資法回測，藍燈時購買00929，股利與股價反而雙頭賺。景氣低迷時，往往是高股息股票的低點，長期投資價值看得見。根據過去十年統計發現，若月底藍燈首次出現，次月立即進場投資，臺灣科技優息指數皆能給予投資人良好的總報酬，且持有時間越長，總報酬就越好。

根據過去十年統計發現，若月底藍燈首次出現，次月立即進場投資，臺灣科技優息指數皆能給予投資人良好的總報酬，且持有時間越長，總報酬就越好。（資料來源：臺灣指數公司、國發會/資料日期：2013/5/31-2023/2/24）

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