通勤族有福了！TPASS基北北桃都會定期月票，即將在7月1日上路，整合雙北、基隆、桃園市4大生活圈，民眾只要1200元，就能30天無限搭乘捷運、台鐵火車、公車、Youbike，大幅縮短通勤成本。

而觀察新北市第一圈，擁1、3號雙國道與環東高架，以及汐科、汐止雙台鐵車站，享豐富未來利多的汐止最受矚目，除了原先就有的台鐵系統，基隆捷運日前正式拍板定案，加上規劃中的民生汐止線將建構大東區交通路網最後一塊拼圖，重大利多持續進駐汐止生活圈，相較每坪破百萬元的南港經貿園區，緊鄰南軟、內科生活圈的汐止區未來增值潛力不容小覷，強力吸引東區購屋族目光。

而受南港百萬身價帶動，汐止新推建案也隨之攀升至6字頭，首購族還有哪裡買得起？汐止新台五路一巷住宅的「星野之森」，以僅需4字頭甜甜價，且首付58萬元起就能買南港生活圈2~4房，再享未來交通建設利多增值潛力，基地距離未來基捷保長坑（2）站僅約380公尺，深受年輕人青睞。

「星野之森」基地距離未來基捷保長坑（2）站僅約380公尺，1站就能轉乘民生汐止線，5站轉乘南港展覽館站，交通網絡便利。（圖/甲山林集團提供）

【大汐止經貿園區計畫帶動 汐止房市交易量大增】

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，因新北市政府推動大汐止經貿園區計畫，汐止躍居為雙北大型廠辦的主要供給區段，在北台灣廠辦缺乏的情況下，汐止吸引企業紛紛進駐，如汐科車站周邊有東方科學園區、遠東世界中心與兩大廠辦之外，還有遠雄U-TOWN結合廠辦與複合式商場，帶來大量就業機會並同步帶動購屋需求，不僅周邊房市交易量大增，同時也支撐房價、帶動周邊商圈蓬勃發展。

近來房市回溫，觀察新北市買賣移轉棟數表現，5月份為5562棟，相較4月3865棟大幅增加43.9%，表現亮眼。大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，其中汐止區單月移轉棟數站上545棟，相較4月的337棟更有6成的月增幅，創下近18個月以來新高，除了交屋挹注外，顯見因台北市大東區核心蛋黃區價格高漲，買方轉進新北市第一圈房市熱區的移居態勢。

資料來源：新北市地政局 製表：葉思含

【6千坪日系森態社區 「星野之森」首付58萬元買2~4房】

觀察近來汐止最受矚目的指標案，即為由明緯建設(華峰開發)白天鵝建設、久郡建設共同投資興建的「星野之森」，在汐止房市網路聲量居高不下，於新台五路一巷美地規劃約6千坪規模日系森態社區，外觀及公設請到日商Nonscale操刀，打造日本職人精神的高規建築，分A.B.C.D.G區共5區，其中E區規劃擁有KTV等公設的獨立休閒會館，每區也各自有健身房、宴會廳等豐富休閒設施。特別的是，「星野之森」基地周邊擁萬頃樹海環繞，社區住戶假日休閒時可健走大尖山步道，觀賞茄苳溪潺潺流水，欣賞大自然四季美景。

「星野之森」能接駁板南x文湖線雙捷運線接軌台北市精華核心區，未來還可搭乘基隆捷運線路網串起大東區生活圈，基地距離未來基捷保長坑（2）站僅約380公尺，1站就能轉乘民生汐止線，5站轉乘南港展覽館站，交通網絡便利，因此在不動產市場中脫穎而出，創下買氣佳績。

有鑑於汐止房價飆至6字頭、新北小家庭想晉升有殼一族需準備300~400萬元不等的自備款，考量小資族購屋背負壓力，「星野之森」推出首付58萬元起就能買2~4房，主打南港下一站、房價不到1/3，優美的森態環境媲美陽明山、新店華城，房價卻仍位於4字頭超值價，同時車程5分鐘就能串連1、3號雙國道系統，社區也規劃接駁車直達捷運南港展覽館站，連結板南、文湖2大燙金捷運線，無論是上班通勤、逛街都很便捷，不用犧牲生活品質就能以低單低總價入住大東區生活圈，確實很吸引小家庭與南軟、內科、汐科園區新貴購屋目光。

「星野之森」規劃KTV、健身房、宴會廳等豐富休閒設施，在家就能享渡假村般生活。（圖/甲山林集團提供）

星野之森

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