隨著全台缺工缺料與通膨升息效應，帶領房價屢創新高，南港每坪已飆破百萬、汐止亦來到6字頭行情，基隆僅3字頭的房價吸引南軟、內科、汐科「科技金三角」白領新貴紛紛購屋輕移民。看準這波移居剛需買盤，推出15分鐘東區生活圈，只要68萬起交屋的「新橫濱2夢悦城」，買到世界級營造日本大成建設精工建築，全區共43000坪花園新城，有落羽松、親子公園、林蔭商店街，還有泳池休閒會所等超豐富生活饗宴，只要68萬元起交屋，掀大東區首購族搶購潮。

「新橫濱2夢悦城」規劃挑高寬敞接待大廳、閱讀室、視聽室、瑜珈教室等動靜皆宜的全齡化公設凝聚家人情感，營造日系生活氛圍。（圖/甲山林集團提供）

「新橫濱2夢悦城」不只低自備、低月付，建商為挺首購買房，更是推出68萬起交屋後輕鬆付的方案，自備款只要8%起，工程期款還可於交屋後分期攤還，配合3-5年寬限期，換算下來每月房貸只需要3.3萬起，就能輕鬆住進日系精工建築。

尤其在「TPASS」基北北桃都會通1200月票即將上路，基隆通勤搭客運、台鐵再加捷運或YouBike都能無限次搭乘使用。交通部長王國材日前與基隆副市長邱佩琳視察購買情形時，表示基隆民眾通勤到雙北地區每日搭乘台鐵有3萬5千人、搭乘國道客運更有4萬人次，「TPASS通勤月票」可省下5~7成的通勤費用，希望能就由此優惠方案提供更多元的交通選擇，讓民眾更願意使用大眾運輸，更達到讓民眾選擇至基隆居住通勤、分散城市居住壓力的效果，確實目前已吸引基隆民眾排隊預購。

交通部長王國材表示，基隆通勤人口相當多，希望1200月票的方案可以減輕通勤族負擔，吸引民眾更願意移居基隆來通勤。（圖/徐佑昇攝）

【基隆購屋首選中山區 房價增值表現最亮眼 站穩3字頭】

而觀察基隆市各大生活圈，以中山區房價最為保值，基隆市整體大樓平均房價在2019、2020年仍位1字頭，隨著全台房價飆揚、雙北市民眾紛紛前往基隆輕移民，在房市供不應求效應之下，2021年基隆市中山區率先突破2字頭、來到每坪25.5萬元行情，近2年更一路領先全基隆行政區平均單價，今年度大樓整體平均單價已來到29.55萬元、叩關3字頭，而新成屋成交價更已站穩30萬元大關，來到每坪31.51萬元，增值補漲表現最為亮眼。

資料來源：實價登錄、樂居網 製表：葉思含

綜觀基隆市中山區最指標建案，以日本大成建設精工營造的「新橫濱2夢悦城」最具代表性，位處德安交流道旁，具國道聯外交通優勢，15分鐘可串接南港、內湖，主打挺首購買房、68萬元起交屋，房價3字頭就能共享北市東區生活圈，不僅買得起、買得好，更住得好！

【挺青年輕鬆成家「新橫濱2夢悦城」68萬元起交屋 】

「新橫濱2夢悦城」採造鎮式開發，如重劃區整齊規劃，環境清幽舒適，擁有寬闊的公園綠地與高綠覆率環境，包括落羽松秘境、林蔭商店街、親子公園，社區公設媲美星級飯店規格，規劃挑高寬敞接待大廳、標準25米室內泳池度假會所，以及閱讀室、健身房、瑜珈教室等豐富多元的全齡化公設，凝聚家人情感、營造日系生活氛圍。

「新橫濱2夢悦城」規劃地上13、22樓，地下5樓建築，住家規劃2~4房，室內格局方正、客廳大面開窗通透明亮，主臥室皆可擺放標準雙人床，享完整收納空間，只要68萬起交屋，更精選10大國際品牌加值，讓雙薪首購小家庭能輕鬆成家，享全齡化設施與充足的格局規劃，未來無須再換屋。

新橫濱2「夢悦城」主打3字頭買到43000坪日本大成建設精工花園新城，享親子公園、林蔭商店街、泳池休閒會所等超豐富生活饗宴。（圖/甲山林集團提供）

夢悦城：02-2436-2277