中菲針對南海仁愛礁的主權爭奪近期越演越烈。根據中國軍事專欄《鋒芒FM》19日曝光的消息，菲律賓仁愛礁的「擱淺」軍艦馬德雷山號遲遲等不到補給，菲方趁夜派出6艘快艇企圖突破封鎖，但全遭中共海警船攔截。美國14日也派出雷根號航母打擊群進入南海，意圖表現出支持菲國的態度，卻遭到5艘解放軍艦艇攔阻。對此，前海軍艦長黃征輝20日就表示，「中國大陸一定把這條船會移走，一定是中國大陸的中央軍委會做了決定要移走，不管怎麼樣都會移走」，引發討論。

黃征輝20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「南海會很熱鬧，隔一陣子就有很多的船去，但是他們打不起來，因為即使東協十國一起來作戰，也打不過一個中國大陸，沒有任何一個國家會跟實力很強的國家打，因為一定會輸的，這是實力原則」。黃征輝更接著指出，「加上那些小島實在不是厲害的核心利益，即便搶到又怎樣？既然不是一個核心利益，就是一個面子之爭，中國大陸把那個船拖走了很沒面子，但這該不該拚命爭面子，就看到底他是不是有多大的債略價值，那幾個地點基本上都不是」。

黃征輝更預判，「現在中國大陸已經說了，也派了這些船去了，那他一定把這條船會移走，一定是中國大陸的中央軍委會做了決定要移走，不管怎麼樣都會移走」，黃征輝最後更說，「處理南海問題就是東協十國，美國就不要進來，大家坐下來一起開會，但現在美國在後面攪和，這樣會不會有什麼結果？各國應該要想到的是，這樣有沒有什麼利益可言？不要為這些東西去爭了，能不能夠合作共同開發才是重要的」。