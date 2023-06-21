2024總統大選最新民調，《TVBS民調中心》18日公布的最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭，賴清德支持度30%排在第二，侯友宜支持度則為23%，另有14%受訪者未表示意見。而最近還有一份最新18萬人的網路民調指出，如果明天是2024總統大選，有80％的民眾認為是「柯文哲」、有14％的民眾認為是「侯友宜」，引發討論。

YouTube頻道《FONG.溏風報》18日對於「如果明天是總統大選，你會投給誰？」進行了網路民調，截至20日23時，已有18萬人進行投票，有80％的民眾認為是「柯文哲」、有14％的民眾認為是「侯友宜」、有7％的民眾認為是「賴清德」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「我們需要的是誠實的總統，以及後面沒有帶領著一大票像豺狼虎豹的饑餓鬼，這樣的領導人」、「投給有學問有擔當敢說話敢做事的人」、「希望台灣的運能夠回來，選擇到對的總統，不要再讓錯的人傷害台灣了」、「台灣真的需要會做事的總統，而且没有牽掛，選對人民才會有幸福未來」、「台灣需要為人民著想的領導人」。