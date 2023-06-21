2024總統大選最新民調，《TVBS民調中心》18日公布的最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭，賴清德支持度30%排在第二，侯友宜支持度則為23%，另有14%受訪者未表示意見。對此，前立委郭正亮20日就表示，「侯友宜首先要穩住基本盤，穩住變成第二，才有往上攻的空間，出擊要快」，引發討論。

郭正亮20日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「侯友宜原來的團隊都是公務員，你要把國民黨的人才，拉進你的競選團隊，因為就是公務員為主，所以他的打法往往都是他過去的市政打法，因為他兩任市長都太好選了，憑著朱立倫跟侯友宜累積的政績，基本上完全沒有逆勢這件事，都是順風球」。

郭正亮更直言，「政治人物最容易困在成功的經驗，地方選舉跟中央真的完全不一樣，因為總統大選是路線、政策、價值的對決，這就不是他熟悉的打法，加上碰到柯文哲，就跟鯊魚一樣非常靈活，這個他學不來」，郭正亮最後更說，「侯友宜首先要穩住基本盤，這是三腳督，首先要穩住基本盤，兩岸對話交流是有用的，這是你得分的部分，這時候還要糾結爭取中間選民，沒有基本盤絕對沒有中間選民，要先穩住變成第二，才有往上攻的空間，出擊要快」。