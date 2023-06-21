美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）19日結束訪問中國大陸行程，不過美國的最主要訴求遭到拒絕，他在記者會上表示，會談期間他「反覆」提到恢復美中軍事溝通管道，不過沒有進展，令兩岸專家葛來儀評論「令人失望且擔憂」。前立委郭正亮20日在《少康戰情室》節目強調，中美共識只有回到四不一無意，這一次對話事實上沒有任何進展，不能保證美國軍機軍艦不被攔截，美國宣傳拜登將見習近平的樂觀並沒有基礎。

「你看他們的共識，第一條叫回到峇里島的共識，那個就是四不一無意嘛，又來了！」郭正亮表示，那個事實上就是中美關係的指導原則，台灣問題也在裡面，還有不搞新冷戰、不要科技制裁、阻礙中國的科技發展等等。可是布林肯沒有重述四不一無意，他只是重申美國原來的立場，就是不支持台獨那些。

郭正亮指出，所以這一次的對話，事實上沒有任何進展。然後美國就開始宣傳了，說拜登預期幾個月後就會見到習近平，「我覺得美國這種樂觀是沒有基礎的！」因為未來一定會碰到一些事，比如說軍艦可不可以繼續經過台海、不會被攔？偵察機抵境南海做偵查，會不會被攔？

「這個搞不好就立刻發生！」郭正亮強調，因為布林肯出來開記者會講了一句話，他說美國最希望建立的，美中軍方的溝通機制，沒有成功，中方不回應！「所以我覺得還是懸在空中，現在也不知道結果會怎樣走。」