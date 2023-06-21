藝人黃子佼捲入性騷後情緒失控，開啟地圖砲模式，狂爆數十名藝人黑料，被掃到的綜藝天王吳宗憲也不甘示弱，連2天高分貝反擊，兩人主持功力成為意外討論焦點。對此也有網友回憶，當年黃子佼因劈腿風波，事業跌入谷底，全靠15年前一場表演才翻身，如今卻又深陷性騷醜聞，無奈搖頭。

不少鄉民在PTT八卦版討論黃子佼主持功力，也意外談到昔日他劈腿風波後跌到谷底，事後翻身的關鍵。其中最為人印象深刻的，就屬2008年金鐘獎開場長達10分鐘的表演。

原PO表示，黃子佼在這段脫口秀表演中，展現了優秀的台詞能力，以及模仿、表演能力，並將每位藝人的特色發揮的淋漓盡致，全程毫無冷場，許多網友也忍不住留言稱讚：「這段真的猛」、「真的是觸底反彈」、「懷念他當年和宋少卿的4人組合」、「當年看這段真的很震撼」。

黃子佼在2001年因劈腿曾寶儀，背叛小S，惹怒大S及一眾藝人，形象跌落谷底，工作量銳減，此後靠著恩師張小燕的幫助，以及結識孟耿如，成婚後成為顧家好男人，花了數十年撕掉渣男標籤，未料如今又捲入性騷案，形象再次毀滅。