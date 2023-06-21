迎接端午節，農委會副主委陳駿季20日晚上9時到北市第一果菜批發市場，視察端午節供貨情形，針對台北果菜市場蔬菜交易量增加17％，每公斤價格上漲17％，陳駿季表示，因應端午節，今起每日供應量會比平常多200噸，菜價上漲則受南部上周豪大雨影響，很快會恢復穩定。

陳駿季20日晚上9時在台北農產運銷公司總經理翁震炘陪同下，前往台北市第一果菜批發市場，巡視果菜卸貨情形，也探詢端午節期間供貨狀況及交易價格。

農糧署表示，今日台北果菜市場蔬菜交易量 1482公噸，較上周1262公噸增加17％；每公斤平均32.3 元，較上周27.5 元上漲17％，仍屬夏季正常價格。

農糧署也說， 端午節連休4天，民眾對農產品消費需求增加，預估蔬果供應量均較平日增加 20％以上，會持續關注各項農產品價格與供應量，機動調配市場供需。

陳駿季表示，今日到市場了解蔬果供應情形，確保消費者在端午節期間也能買到優質國產蔬果，從今日開始，每日供應量會比平常多200噸，從過去每日供應1200噸變成1400噸，可滿足大台北地區需求。

陳駿季也說，近日菜價比上周貴幾元，是因為受上周南部豪大雨影響，造成葉菜類及瓜果類損失，但這都是短期現象，很快會恢復穩定，端午節能確保蔬果供應無虞。

翁震炘表示，這幾年每到重要節日如中秋、端午、過年，都會聯繫產地，按照過去的量加強供貨，滿足大台北消費需求，這段時間量多是希望價格穩定，也希望消費者多捧場國產蔬菜。

北農補充，北農近4年也完成七大營運改革，諸如供貨人實名制、質譜化學快檢、建構批發市場冷鏈物流示範體系、引進新式摺疊籃等，穩定蔬果價格，保障農友收入。

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