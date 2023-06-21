台塑盃女網賽「種子殺手」卓宜岑，再一次擊敗頭號種子晉級次輪。（中華網協提供）

2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽20日的賽程，因為飆破攝氏30度的氣溫令選手們紛紛直呼吃不消，卓宜萱、卓宜岑姊妹檔雙雙通過第1輪考驗，順利前進下一輪。

台塑盃女網賽第2周賽事女單會內第1輪，卓宜萱和林芳安在會內首輪上演「寶島內戰」，面對年紀小自己5歲的林芳安，卓宜萱展現在球場上累積較多的經驗，完全不給林芳安機會，以6比1、6比0直落二輕騎過關，第2輪將和妹妹卓宜岑「姊妹鬩牆」。

卓宜岑連續兩周台塑盃女網賽在籤表首輪抽到「大魔王」、大會女單頭號種子，上周是印尼選手努格羅（Priska Madelyn），本周則是比利時選手科斯圖拉斯（Sofia Costoulas)。

賽前卓宜岑苦笑道：「籤運也太好了吧！不過跟上周一樣，對手壓力肯定比我大，我會延續上周的打法，就是享受比賽、不去在乎結果。」首盤卓宜岑打得特別放鬆，在各項數據都優於對手的情況下拿下，第2盤科斯圖拉斯找回球感，強力正手拍攻勢屢屢得手，讓比賽陷入膠著，不過卓宜岑冷靜處理每1分再下一城，最終耗費2小時，6比3、6比4取勝，闖進16強。