近日有國內媒體報導，國軍向美國採購的MQ-9B，未來所獲情資將由美方優先使用，遭軍方否認。退役中將帥化民20日在《頭條開講》節目強調，以前美國的U-2偵查被俄羅斯擊落過，他不願意犧牲飛行員，就請我們的黑貓中隊去幫他做，得來的情資直接傳輸到美國去。美國解讀之後，他認為可以給你，就給你一部份，但很多情報時機一過了就不值錢。像樂山雷達站主控室裡面全是外國人，那些雷達資料也都是由美國拿去的。

「以前是開U-2到大陸去做偵查。」帥化民提到，因為美國的U-2以前被俄羅斯擊落過，所以他不願意犧牲飛行員，所以就由西方公司請我們的黑貓中隊去幫他做，得來的情資，他直接傳輸到美國去。然後美國解讀之後，他認為可以給你，就給你一部份。

帥化民表示，這一次「海上衛士」MQ-9B，要注意：共享即時情資。情報關鍵就在realtime即時，就是馬上看到，馬上可以反應。你經過一個轉接，你到底給我什麼？就不即時了！很多情報，timing時機一過了就不值錢。像最簡單的無線電通信，攻擊之前保持靜默，就是不讓人家知道，等到攻擊發起了，砲彈滿天飛的時候，開放，那個時候已經沒有保密的需要。

「這個問題在哪裡？」帥化民指出，無人機是天上遙控的東西，它用某種數據傳輸回來，它應該是壓縮的東西，壓縮的東西還要經過放大、翻譯、解密。那這個工作，如果像我們空軍講的，完全是我們自己掌握的話，何以需要這麼多美國工作人員在這邊？第二個，樂山雷達的例子擺在這裡，主控室裡面全是外國人，樂山跟阿拉斯加的兩個雷達，是互相涵蓋中國大陸3000公里範圍，那個雷達資料也是由美國拿去的。

據U-2專家包柯克（Chris Pocock）在2018年的《疾風魅影 黑貓中隊》紀錄片中說，由於美國不想重蹈覆轍，引發重大外交事件，因此找上台灣，而台灣也樂得答應讓飛行員受訓，並在中國大陸領空進行一長串飛行。儘管受訓的台灣飛行中隊的正式名稱為「氣象偵察隊」，但部隊別名為「黑貓中隊」。

台美從1958年12月開始合作執行《快刀計畫》，1962年9月9日，解放軍防空飛彈擊落陳懷生駕駛的U-2，以致他在江西南昌失事殉職。由於解放軍已想出怎麼對付U-2，接下來又有3名黑貓中隊飛行員在大陸上空執行任務時殉職。1964年7月，李南屏執行任務時，遭解放軍SA-2防空飛彈擊落，在福建漳州殉職。1967年9月，解放軍飛彈擊中黃榮北駕駛的U-2，導致他墜毀浙江嘉興殉職。1969年5月時，張燮在黃海上空偵察河北省沿海時因飛機故障墜海，據我國防部說，並沒有尋獲U-2的跡象。