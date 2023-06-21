國內女籃霸主國泰女籃隊，在第18屆WSBL女子超級籃球聯賽再度以王者之姿蟬聯后冠，奪下WSBL隊史第17冠的同時，銜接社甲聯賽時期的13連霸，締造了台灣女籃單一球隊前所未見的30連霸紀錄，球團20日晚間舉辦感恩晚宴，將歷屆30座冠軍金盃在晚宴現場一字排開，展示隊史輝煌豐碩的戰果，並將獎盃獻給國泰人壽董事長熊明河，表達球隊的最高敬意。

熊明河在晚宴中感性表示：「籃球場上有句話說『There’s no I in Team』，我從大家的表現裡面看見國泰女籃的團隊精神，令人非常感動。」熊明河更以今年NBA總冠軍丹佛金塊的團隊球風來比喻國泰女籃，期勉所有教練與球員們，在未來的日子持續精進，「希望大家能繼續用獎盃跟獎牌寫日記。」

回顧今年的WSBL賽季，國泰女籃總教練鄭慧芸說道：「過往大家對國泰女籃的印象都是戰無不勝，不過今年例行賽就輸了4場，輸球後主要提醒球員，要透過錯誤來修正自己，並調整到最佳狀態來面對冠軍戰。現在回顧過往榮耀的同時，也要警惕自己持續精進，成為更好的自己來成就團隊。」

獲得第18屆WSBL總冠軍賽MVP的林育庭有感而發的補充：「今年很多第1次，像是首度走出雙北打比賽，是滿不錯的體驗，可以讓更多球迷認識我們；至於首次的5戰3勝冠軍賽，體驗到體力調節的重要性，畢竟是高強度的比賽，其實我在第3戰真的是咬牙硬撐過去的，因為真的好累，不過現在回頭看，覺得累的很值得，拿到這座冠軍真的很不容易。」

但儘管再累，國泰女籃陣中仍有許多主力球員，在賽季結束後馬不停蹄的投入中華女籃國家隊訓練，備戰9月杭州亞運，其中也包含了今年例行賽年度MVP鄭伊秀，僅管休賽季期間的休息時間減少，但鄭伊秀笑著說：「能夠代表中華隊參加國際賽是一份殊榮，也期望這次國際賽的經驗，能在未來新賽季對球隊有所貢獻。」