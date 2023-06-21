台灣性騷風波狂燒，如今連曾獲十大傑出青年的藝人炎亞綸也遭指控偷拍性愛片甚至外流，引發軒然大波，20日晚間炎亞綸火速在臉書發長文道歉，但媒體人黃揚明看完後，直呼炎亞綸的聲明「非常聰明」，將可能的罪名減至最低。

「抖音男神」耀樂指控炎亞綸在他16歲時，奪走自己的第一次，卻未經同意偷拍性愛影片，事後還外流，更被炎亞綸威脅若他出來爆料，要找黑道「解決」。炎亞綸對此發長文道歉，表示自己很珍視這段感情，但因工作緣故聚少離多，能做的只有幫忙出錢，強調交往過程中必然有爭吵，當時自己疏於溝通，沒有能力也沒有智慧好好處理分手，希望能和耀樂碰面再一次道歉，盡所能彌補。

媒體人黃揚明直言炎亞綸的聲明「非常聰明」。(圖／黃揚明臉書)

資深媒體人黃揚明也在臉書轉貼兩人的貼文，並直言「炎亞綸非常聰明」，他表示，炎亞綸的文章強調是感情狀態，又稱影片外流是因送修手機導致，與自己無關，還說自己直到去年都與對方有友善互動，這樣非合意性交部分也無法提告，最後頂多揹一條拍攝未成年的性愛影片，也就是兒少性剝削罪名而已。

截至目前炎亞綸聲明發出2小時，已獲得7萬個讚，數千名粉絲大喊加油，但也有網友大酸「文筆真好，當初力宏應該找你幫忙擬稿的」、「背後公關真的頂」、「兒少性剝削好像可以判7年」。