近日「MeToo」風波燒進演藝圈，許傑輝、宥勝、黃子佼等男星均被指控性騷而先後翻車，昨（20）日則有一名抖音網紅指控因炎亞綸的關係，導致2018年發生私密片外流事件，對此，炎亞綸向大眾道歉，坦言曾是很糟糕的人，未處理好個人感情，不過他澄清影片可能是修手機時被流出，當時也已委託律師處理，對此，網紅律師巴毛表示以這種狀況來說，涉嫌違反1項法律，最重處7年有期徒刑。

巴毛律師在粉專「巴毛律師混酥團」表示嫌疑人並非不是外傳私密片的人便沒事，並指出當事人僅16歲，尚屬於未成年人，如果拍攝私密片屬實，恐違反《兒童及少年性剝削防制條例》，處一年以上至七年以下有期徒刑，得併科一百萬罰金。

巴毛律師進一步解釋《兒童及少年性剝削防制條例》施行之前，尚有舊法《兒少性交易防制條例》規定，拍攝或製造未滿18歲之人性交或猥褻行為之圖畫、錄影帶、影片、光碟、電子訊號或其他物品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新台幣一百萬元以下罰金。此外，若是以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，處五年以上有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。

面對指控，炎亞綸20日晚間表示很珍惜與網紅的感情，不過他承認疏於溝通、忽略許多事情，最後沒好好分手，並提到很感激雙方至今仍有聯絡，去年9月便以朋友的身分幫忙宣傳投票活動，同時他也表示2018年爆發週刊事件後，許多私密影像在網路瘋傳，經過調查後，推測最大的可能是修手機時被外流，因此這些傷疤將跟著一輩子，不過他表示自己不會逃避，同時向網紅喊話，如果願意的話，盼望能夠當面道歉並陪他走過一切傷痛，並進行後續的彌補。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。