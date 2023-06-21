30歲韓國正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)自本月18日完成徒步走台灣本島四個極點的壯舉，昨(20)日是待在台灣的最後一天，傍晚至西門町街頭獻唱給粉絲聽，吸引大批人潮，對此，有人在PTT八卦版點出企鵝妹沒有街頭藝人證照恐會觸法，掀起網友一片論戰。

企鵝妹4月23日從宜蘭開始，以逆時針進行環島，42天以來遇到不少突發狀況，但最後都順利解決問題，18日抵達台灣最南端的岬角鵝鑾鼻時，更有許多粉絲拉著紅布條幫她慶祝，她也發表環島成功感言，坦言這是生命中最大的挑戰之一，但很享受跟粉絲一起經歷的每一刻，也感激台灣人提供慷慨、友善和熱情的支持，讓她深深喜歡台灣。

而昨(20)日是留在台灣的最後一天，傍晚在西門町準備了小活動給粉絲，穿著露肩上衣搭配淺藍牛仔褲的她，拿起麥克風便直接高歌，演唱英文歌、日語歌跟華語流行歌曲，令所有人聽得如癡如醉，後來還邀請民眾一起唱歌，而結束後，許多民眾排隊要求合照，她也不改親民本色，一一答應每位民眾。

不過畫面曝光後，有人在PTT指出企鵝妹沒有街頭藝人證照可能違法，對此，許多網友加入討論，寫下：「法規就只到現場不能收錢」、「你以為人家沒做功課嗎，鍵盤警察一堆」、「在路上唱個歌怎麼了嗎」、「去年她在西門町唱就沒問題了還要報警」、「酸民就是愛嫌又愛看，可悲。」